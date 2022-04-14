Oink (OINK) Tokenomics Få vigtig indsigt i Oink (OINK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Oink (OINK) Information Oink is pioneering the world’s first Agentic Social Layer, an innovative application of agentic social graphs that redefines how people engage with fictional universes. These AI Agents aren’t just part of the story—they are the story, evolving dynamically and interacting with the community in real time. By combining AI-powered social interactions with traditional storytelling methods like animated videos and short-form content, Oink creates a living, evolving world where characters develop, relationships shift, and the narrative unfolds organically. Officiel hjemmeside: https://www.oinkcoinsol.com Køb OINK nu!

Oink (OINK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Oink (OINK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 14.86K $ 14.86K $ 14.86K Samlet udbud $ 69.40B $ 69.40B $ 69.40B Cirkulerende forsyning $ 42.05B $ 42.05B $ 42.05B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 24.53K $ 24.53K $ 24.53K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Oink (OINK) pris

Oink (OINK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Oink (OINK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal OINK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange OINK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår OINK's tokenomics, kan du udforske OINK tokens live-pris!

