nomAI (NOMAI) Information NOMAI's goal is to be the 'nexus' for on-chain intelligence in the emerging agentic space. By building around its existing custom data architecture stack; processing real-time and historical on-chain data into contextual high action insights, nomAI powers autonomous trading agents to outperform. nomAI seeks to define the next era of agent-driven decision-making—delivering analytical depth, strategic foresight, and competitive advantage in decentralized markets using on-chain data. Officiel hjemmeside: http://nomai.ai

nomAI (NOMAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for nomAI (NOMAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 766.77K $ 766.77K $ 766.77K Samlet udbud $ 999.86M $ 999.86M $ 999.86M Cirkulerende forsyning $ 999.86M $ 999.86M $ 999.86M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 766.77K $ 766.77K $ 766.77K Alle tiders Høj: $ 0.03360627 $ 0.03360627 $ 0.03360627 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00076688 $ 0.00076688 $ 0.00076688

nomAI (NOMAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for nomAI (NOMAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NOMAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NOMAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

NOMAI Prisprediktion Vil du vide, hvor NOMAI måske er på vej hen? Vores NOMAI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

