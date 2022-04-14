Niftyx Protocol (SHROOM) Tokenomics Få vigtig indsigt i Niftyx Protocol (SHROOM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Niftyx Protocol (SHROOM) Information Niftyx is building a decentralised protocol for NFT trading and minting. The project is building the infrastructure required to easily deploy and connect niche-focused global NFT markets ensuring a neutral playing field for creators, users and private firms. Solutions for several market verticals are being deployed, starting with Gaming and with upcoming services for Music and Fashion NFTs among others. The protocol uses EVM-compatible standards and operates under a DAO model, being 100% community-owned and driven. Officiel hjemmeside: https://www.niftyx.org/ Køb SHROOM nu!

Niftyx Protocol (SHROOM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Niftyx Protocol (SHROOM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 499.29K Samlet udbud $ 65.56M Cirkulerende forsyning $ 51.39M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 636.99K Alle tiders Høj: $ 1.29 Alle tiders Lav: $ 0.00362545 Nuværende pris: $ 0.00973348

Niftyx Protocol (SHROOM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Niftyx Protocol (SHROOM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SHROOM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SHROOM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SHROOM's tokenomics, kan du udforske SHROOM tokens live-pris!

