nick (NICK) Tokenomics Få vigtig indsigt i nick (NICK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.

nick (NICK) Information Through its innovative context-aware Inference Synthesis mechanism, Allora's self-improving, decentralized AI network outperforms traditional monolithic models. Unlike basic networks that combine individual predictions without context, Allora uses a forecasting task where AI agents predict the performance of each other's models under current conditions. This approach significantly enhances accuracy, as shown in the provided chart. The dotted black line represents the performance of a basic network, while the solid black line shows the enhanced accuracy achieved by Allora's method. By allowing AI agents to forecast and adjust based on contextual factors, Allora continually improves its predictions, demonstrating a substantial reduction in error over time​​. Officiel hjemmeside: https://www.nickdotai.com/

nick (NICK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for nick (NICK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 179.18K $ 179.18K $ 179.18K Samlet udbud $ 999.90M $ 999.90M $ 999.90M Cirkulerende forsyning $ 999.90M $ 999.90M $ 999.90M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 179.18K $ 179.18K $ 179.18K Alle tiders Høj: $ 0.00201687 $ 0.00201687 $ 0.00201687 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.0001792 $ 0.0001792 $ 0.0001792 Få mere at vide om nick (NICK) pris

nick (NICK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for nick (NICK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NICK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NICK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NICK's tokenomics, kan du udforske NICK tokens live-pris!

NICK Prisprediktion Vil du vide, hvor NICK måske er på vej hen? Vores NICK prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

