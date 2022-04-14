Netswap (NETT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Netswap (NETT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Netswap (NETT) Information Netswap is the 1st Native DEX built on Metis Andromeda Layer 2 Network, benefiting from its lightspeed and low-cost transaction, security, scalability, decentralization and much more advantages. Officiel hjemmeside: https://netswap.io/ Køb NETT nu!

Netswap (NETT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Netswap (NETT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 462.23K $ 462.23K $ 462.23K Samlet udbud $ 11.00M $ 11.00M $ 11.00M Cirkulerende forsyning $ 11.00M $ 11.00M $ 11.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 462.23K $ 462.23K $ 462.23K Alle tiders Høj: $ 28.25 $ 28.25 $ 28.25 Alle tiders Lav: $ 0.03319183 $ 0.03319183 $ 0.03319183 Nuværende pris: $ 0.04202369 $ 0.04202369 $ 0.04202369 Få mere at vide om Netswap (NETT) pris

Netswap (NETT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Netswap (NETT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NETT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NETT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NETT's tokenomics, kan du udforske NETT tokens live-pris!

NETT Prisprediktion Vil du vide, hvor NETT måske er på vej hen? Vores NETT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se NETT Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!