Nerva (XNV) Information NERVA (XNV) is an untraceable and secure cryptocurrency aiming to be GPU and ASIC resistant via the new Cryptonight Adaptive POW algorithm. Based on the technologically advanced Masari and Monero currencies, NERVA offers true privacy and fungibility, is totally untraceable and unlinkable, with users and transfer amounts hidden from the public. NERVA expands on these advanced privacy features, by implementing a new POW algorithm that aims to maximize decentralization, by resisting pool mining and ASIC mining right from the start. The currency is "mined" by individuals on individual computers. NERVA aims to change the crypto mining trend, away from centralized ASIC and GPU operations, back to making mining available to any computer anywhere in the world. Resisting GPU mining also makes NERVA an unattractive option to rented mining services that have plagued cryptocurrencies recently. Officiel hjemmeside: https://nerva.one/ Køb XNV nu!

Nerva (XNV) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Nerva (XNV), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 267.05K $ 267.05K $ 267.05K Samlet udbud $ 19.09M $ 19.09M $ 19.09M Cirkulerende forsyning $ 19.09M $ 19.09M $ 19.09M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 267.12K $ 267.12K $ 267.12K Alle tiders Høj: $ 0.324859 $ 0.324859 $ 0.324859 Alle tiders Lav: $ 0.00253204 $ 0.00253204 $ 0.00253204 Nuværende pris: $ 0.0139934 $ 0.0139934 $ 0.0139934 Få mere at vide om Nerva (XNV) pris

Nerva (XNV) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Nerva (XNV) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal XNV tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange XNV tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår XNV's tokenomics, kan du udforske XNV tokens live-pris!

XNV Prisprediktion Vil du vide, hvor XNV måske er på vej hen? Vores XNV prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

