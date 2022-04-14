Nemo Sum (NEMO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Nemo Sum (NEMO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Nemo Sum (NEMO) Information NEMO IS NOBODY, YET EVERYBODY. NEMO SUM FOSTERS A STRONG PRESENCE OF MIND IN THOSE WHO TRUST IN EXTRAORDINARY DEEDS. IT PROMISES WEALTH, KNOWLEDGE AND ANONYMITY. JOIN THE JOURNEY INTO UNCHARTERED WATERS. THOSE WHO HAVE BEEN THROUGH BITTER EXPERIENCES AND TRAVELED FAR ENJOY EVEN THEIR SUFFERINGS AFTER A TIME. Officiel hjemmeside: https://nemosum.io Køb NEMO nu!

Nemo Sum (NEMO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Nemo Sum (NEMO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 148.03K $ 148.03K $ 148.03K Samlet udbud $ 978.67M $ 978.67M $ 978.67M Cirkulerende forsyning $ 928.67M $ 928.67M $ 928.67M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 156.00K $ 156.00K $ 156.00K Alle tiders Høj: $ 0.055695 $ 0.055695 $ 0.055695 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.0001594 $ 0.0001594 $ 0.0001594 Få mere at vide om Nemo Sum (NEMO) pris

Nemo Sum (NEMO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Nemo Sum (NEMO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NEMO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NEMO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NEMO's tokenomics, kan du udforske NEMO tokens live-pris!

NEMO Prisprediktion Vil du vide, hvor NEMO måske er på vej hen? Vores NEMO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se NEMO Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!