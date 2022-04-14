Nabla (NABLA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Nabla (NABLA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Nabla (NABLA) Information Nabla Finance - The Yield protocol for the People Nabla Finance is a Yield protocol where the yield is generated by the Nabla AMM. Nabla AMM is a novel type of Automated Market Maker for Crypto, certain Real World Assets (e.g. stables, treasuries, commodities) and Yield Assets (e.g. LST and LRT). Its architecture almost entirely avoids Impermanent Loss (IL), whilst offering high capital efficiency. This enables much higher risk-adjusted returns for Liquidity Providers (LPs), and low swap costs for traders. Officiel hjemmeside: https://www.nabla.fi Hvidbog: https://www.nabla.fi/assets/Nabla-Whitepaper.pdf Køb NABLA nu!

Nabla (NABLA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Nabla (NABLA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.10M $ 1.10M $ 1.10M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 315.23M $ 315.23M $ 315.23M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.48M $ 3.48M $ 3.48M Alle tiders Høj: $ 0.00602006 $ 0.00602006 $ 0.00602006 Alle tiders Lav: $ 0.00228045 $ 0.00228045 $ 0.00228045 Nuværende pris: $ 0.00348586 $ 0.00348586 $ 0.00348586 Få mere at vide om Nabla (NABLA) pris

Nabla (NABLA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Nabla (NABLA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NABLA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NABLA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NABLA's tokenomics, kan du udforske NABLA tokens live-pris!

