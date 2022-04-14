Myro ($MYRO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Myro ($MYRO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Myro ($MYRO) Information Myro the dog: Named after Solana Co-Founder Raj Gokal’s dog Myro. Officiel hjemmeside: http://myrothedog.com Køb $MYRO nu!

Myro ($MYRO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Myro ($MYRO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 27.21M $ 27.21M $ 27.21M Samlet udbud $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Cirkulerende forsyning $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 27.21M $ 27.21M $ 27.21M Alle tiders Høj: $ 0.442834 $ 0.442834 $ 0.442834 Alle tiders Lav: $ 0.00199487 $ 0.00199487 $ 0.00199487 Nuværende pris: $ 0.02716081 $ 0.02716081 $ 0.02716081 Få mere at vide om Myro ($MYRO) pris

Myro ($MYRO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Myro ($MYRO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $MYRO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $MYRO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $MYRO's tokenomics, kan du udforske $MYRO tokens live-pris!

$MYRO Prisprediktion Vil du vide, hvor $MYRO måske er på vej hen? Vores $MYRO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se $MYRO Tokens prisprediktion nu!

