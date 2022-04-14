MXNB (MXNB) Tokenomics Få vigtig indsigt i MXNB (MXNB), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

MXNB (MXNB) Information MXNB Stablecoin is a cutting-edge, fiat-collateralized stablecoin designed to bridge the gap between traditional finance and blockchain technology. MXNB is backed by the Mexican Peso (MXN) and built on the Ethereum ERC-20 standard, ensuring seamless compatibility with a variety of wallets and exchanges. Imagine enabling seamless cross-border transactions for multinational corporations, providing instant settlement and liquidity for trade finance, or offering a stable, secure investment vehicle for institutional investors seeking exposure to the Mexican market—all with the efficiency and reliability of MXNB. Financial Inclusion: MXNB aims to revolutionize the digital economy by providing a stable, efficient medium for international transactions, remittances, and commerce. By leveraging blockchain technology, MXNB ensures real-time settlement and reduced transaction costs. Regulatory Compliance: MXNB adheres to international AML/CFT standards, ensuring secure and compliant transactions. Market Entry: Although MXNB tokens are not yet available on exchanges listed on CoinGecko, updates will be provided as soon as the token is launched and available for trading. Expected Launch: Stay informed about the launch and price movements of MXNB by adding it to your CoinGecko watchlist. With a strategic roadmap in place, MXNB is set to become a pivotal player in the financial services industry, offering robust interoperability across financial platforms. Officiel hjemmeside: https://mxnb.mx/ Køb MXNB nu!

MXNB (MXNB) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MXNB (MXNB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 467.37K $ 467.37K $ 467.37K Samlet udbud $ 8.23M $ 8.23M $ 8.23M Cirkulerende forsyning $ 8.23M $ 8.23M $ 8.23M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 467.37K $ 467.37K $ 467.37K Alle tiders Høj: $ 0.062604 $ 0.062604 $ 0.062604 Alle tiders Lav: $ 0.0474663 $ 0.0474663 $ 0.0474663 Nuværende pris: $ 0.058668 $ 0.058668 $ 0.058668 Få mere at vide om MXNB (MXNB) pris

MXNB (MXNB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for MXNB (MXNB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MXNB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MXNB tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MXNB's tokenomics, kan du udforske MXNB tokens live-pris!

MXNB Prisprediktion Vil du vide, hvor MXNB måske er på vej hen? Vores MXNB prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MXNB Tokens prisprediktion nu!

