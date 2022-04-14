MSTR2100 (MSTR) Tokenomics Få vigtig indsigt i MSTR2100 (MSTR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

MSTR2100 (MSTR) Information $MSTR: 2100 Crypto enthusiasts, led by a bold CEO, stacked their sats, and crowned it the king of crypto stocks. What makes MicroStrategy particularly appealing to traders is its bold venture into the world of digital currencies. In recent years, the company has attracted significant attention and positioned itself competitively by accumulating a large amount of Bitcoin and integrating it as a strategic part of its balance sheet. This move has not only transformed its financial profile but has also made MSTR stock a must-have for cryptocurrency enthusiasts. $MSTR = Most crypto enthusiast stock MicroStrategy represents a unique blend of traditional business and cryptocurrency investing. While its core software business continues to generate steady revenue, its massive Crypto holdings provide a level of volatility and high profit potential, similar to what is seen in the cryptocurrency markets. Officiel hjemmeside: https://mstr2100.com/ Køb MSTR nu!

MSTR2100 (MSTR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MSTR2100 (MSTR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 5.02M $ 5.02M $ 5.02M Samlet udbud $ 20.65M $ 20.65M $ 20.65M Cirkulerende forsyning $ 20.65M $ 20.65M $ 20.65M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.02M $ 5.02M $ 5.02M Alle tiders Høj: $ 3.51 $ 3.51 $ 3.51 Alle tiders Lav: $ 0.100948 $ 0.100948 $ 0.100948 Nuværende pris: $ 0.242773 $ 0.242773 $ 0.242773 Få mere at vide om MSTR2100 (MSTR) pris

MSTR2100 (MSTR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for MSTR2100 (MSTR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MSTR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MSTR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MSTR's tokenomics, kan du udforske MSTR tokens live-pris!

MSTR Prisprediktion Vil du vide, hvor MSTR måske er på vej hen? Vores MSTR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MSTR Tokens prisprediktion nu!

