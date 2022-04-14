motion (MOTION) Tokenomics Få vigtig indsigt i motion (MOTION), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

motion (MOTION) Information MOTION is a meme community on Solana, The project was fair-launched on LaunchLab, This is a purely community-driven project. MOTION is the silent engine of every pump, the buzz before the leap. It’s the FOMO fuel that hits right before you rotate your stack –no matter where you’re heading, as long as you’re moving. Keep chasing volatility. Keep stacking. Keep riding. Stay in $MOTION. Secure, transparent, and built on cutting-edge blockchain technology. With a dedicated team and a vibrant community, MOTION aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together! Officiel hjemmeside: https://motiononsolana.com/ Køb MOTION nu!

motion (MOTION) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for motion (MOTION), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 289.67K $ 289.67K $ 289.67K Samlet udbud $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M Cirkulerende forsyning $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 289.67K $ 289.67K $ 289.67K Alle tiders Høj: $ 0.00483787 $ 0.00483787 $ 0.00483787 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00029006 $ 0.00029006 $ 0.00029006 Få mere at vide om motion (MOTION) pris

motion (MOTION) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for motion (MOTION) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MOTION tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MOTION tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MOTION's tokenomics, kan du udforske MOTION tokens live-pris!

