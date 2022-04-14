Morph AI (MORPHAI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Morph AI (MORPHAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Morph AI (MORPHAI) Information Morph AI is a platform that transforms influencer marketing by helping users create and manage AI-powered virtual influencers. With tools like face-swapping, voice synthesis, and lip-syncing, anyone can build unique digital personas without expensive equipment or expertise. It’s designed to simplify content creation and unlock new opportunities in the growing $45 billion influencer industry in upcoming global era. Officiel hjemmeside: https://www.morphai.io/ Køb MORPHAI nu!

Morph AI (MORPHAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Morph AI (MORPHAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 510.97K $ 510.97K $ 510.97K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 510.97K $ 510.97K $ 510.97K Alle tiders Høj: $ 0.2576 $ 0.2576 $ 0.2576 Alle tiders Lav: $ 0.00403554 $ 0.00403554 $ 0.00403554 Nuværende pris: $ 0.00510479 $ 0.00510479 $ 0.00510479 Få mere at vide om Morph AI (MORPHAI) pris

Morph AI (MORPHAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Morph AI (MORPHAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MORPHAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MORPHAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MORPHAI's tokenomics, kan du udforske MORPHAI tokens live-pris!

