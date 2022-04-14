MooMoo Token (MOO) Tokenomics Få vigtig indsigt i MooMoo Token (MOO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

MooMoo Token (MOO) Information MooMoo is a new token powering the Cows Gone Mad NFT ecosystem and specially its immersive game Cows Gone Mad: Battle for Pasture Prime. Built on the Solana blockchain, MooMoo tokens offer scalability and low transaction fees, serving as the primary in-game currency. This integration bridges the digital art and gaming worlds, enabling NFT holders to seamlessly utilise their assets within the game and the rest of the ecosystem. Officiel hjemmeside: https://cowsgonemad.io/ Hvidbog: https://cowsgonemad.io/docs/v1.6.6%20Cows%20Gone%20Mad%20Whitepaper%202024.pdf

MooMoo Token (MOO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MooMoo Token (MOO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 851.71K Samlet udbud $ 811.99M Cirkulerende forsyning $ 811.99M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 851.71K Alle tiders Høj: $ 0.00457964 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0.0010489

MooMoo Token (MOO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for MooMoo Token (MOO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MOO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MOO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MOO's tokenomics, kan du udforske MOO tokens live-pris!

