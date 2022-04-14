Monetha (MTH) Tokenomics Få vigtig indsigt i Monetha (MTH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Monetha (MTH) Information Monetha is a self-sovereign digital identity designed to ease and safeguard your interactions in the digital world while enabling users to utilize your data's value. Officiel hjemmeside: https://www.monetha.io/ Hvidbog: https://www.monetha.io/Monetha_WP.pdf Køb MTH nu!

Monetha (MTH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Monetha (MTH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 246.93K $ 246.93K $ 246.93K Samlet udbud $ 402.40M $ 402.40M $ 402.40M Cirkulerende forsyning $ 347.54M $ 347.54M $ 347.54M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 285.91K $ 285.91K $ 285.91K Alle tiders Høj: $ 0.594912 $ 0.594912 $ 0.594912 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00071051 $ 0.00071051 $ 0.00071051 Få mere at vide om Monetha (MTH) pris

Monetha (MTH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Monetha (MTH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MTH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MTH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MTH's tokenomics, kan du udforske MTH tokens live-pris!

MTH Prisprediktion Vil du vide, hvor MTH måske er på vej hen? Vores MTH prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MTH Tokens prisprediktion nu!

