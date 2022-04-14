Mona (MONA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Mona (MONA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Mona (MONA) Information Monā cat (´∀ ) (モナー, Monā) Made in JAPAN 2000 SVG Data converted By MOTOI Kenkichi 2010. (CTO) Also known as Happy cat (´∀ ) Mona is a cat meme depicted in ASCII art style, tokenized on the Solana blockchain. In the year 2000, Mona and Giko were not only best friends but also the first cat memes. To be honest, MONA run was inspired by GIKO run. However, more than that, after our community formed, we started looking for more information about Mona cat and discovered that this cat was the first meme to spread a positive message within the community—this is meme utility. Additionally, MONA was most popular on the 2chan forum. People created a lot of Mona memes, and there are tons of Mona stuffed toys. There's one more interesting fact: Monacoin was the first cryptocurrency in Japan and reached an all-time high of $860M. With this information, we expect to bring back the enthusiasm of all the Mona holders from those days. Conclusion: Mona is the happy cat, and she wants everyone to be happy. She will create her own narrative, spreading the message, "Hold Mona, hold your happiness. Officiel hjemmeside: https://monacat.xyz/ Køb MONA nu!

Mona (MONA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Mona (MONA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 69.04K $ 69.04K $ 69.04K Samlet udbud $ 8.57M $ 8.57M $ 8.57M Cirkulerende forsyning $ 8.57M $ 8.57M $ 8.57M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 69.04K $ 69.04K $ 69.04K Alle tiders Høj: $ 0.363646 $ 0.363646 $ 0.363646 Alle tiders Lav: $ 0.00321311 $ 0.00321311 $ 0.00321311 Nuværende pris: $ 0.00805767 $ 0.00805767 $ 0.00805767 Få mere at vide om Mona (MONA) pris

Mona (MONA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Mona (MONA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MONA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MONA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MONA's tokenomics, kan du udforske MONA tokens live-pris!

MONA Prisprediktion

