MISATO (MISATO) Information MISATO is the first art-oriented live-selling AI agent. It can independently design and mint NFTs for sale, create on-chain artworks by analyzing social media content, and resell on-chain creations made by others or other agents. $MISATO is the exclusive token for the AI agent MISATO, serving as the community governance token. And it can be used by users to pay for paid subscription services in Studio. Officiel hjemmeside: https://misato.ai

MISATO (MISATO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MISATO (MISATO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 252.92K $ 252.92K $ 252.92K Samlet udbud $ 998.55M $ 998.55M $ 998.55M Cirkulerende forsyning $ 998.55M $ 998.55M $ 998.55M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 252.92K $ 252.92K $ 252.92K Alle tiders Høj: $ 0.01148479 $ 0.01148479 $ 0.01148479 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00025329 $ 0.00025329 $ 0.00025329 Få mere at vide om MISATO (MISATO) pris

MISATO (MISATO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for MISATO (MISATO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MISATO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MISATO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MISATO's tokenomics, kan du udforske MISATO tokens live-pris!

