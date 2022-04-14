Metropolis (METRO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Metropolis (METRO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Metropolis (METRO) Information Metropolis is a DLMM Decentralized Exchange (DEX) bringing Liquidity Book to Sonic. Trade with zero slippage and earn real yield with unlimited control as a DeFi Market Maker. The Liquidity Book feature allows to concentrate liquidity into single bins, which leads to more efficient and flexible liquidity provisioning and seamless trading experiences with zero slippage and low fees. To allow concentrated liquidity, the price curve is discretized into bins, which is similar to the tick concept in Uniswap V3. The main difference however, is that LB uses the constant sum price formula instead of the constant product formula. Officiel hjemmeside: https://metropolis.exchange/ Køb METRO nu!

Metropolis (METRO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Metropolis (METRO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 643.07K $ 643.07K $ 643.07K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 5.00M $ 5.00M $ 5.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 12.86M $ 12.86M $ 12.86M Alle tiders Høj: $ 3.66 $ 3.66 $ 3.66 Alle tiders Lav: $ 0.101015 $ 0.101015 $ 0.101015 Nuværende pris: $ 0.128621 $ 0.128621 $ 0.128621 Få mere at vide om Metropolis (METRO) pris

Metropolis (METRO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Metropolis (METRO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal METRO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange METRO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår METRO's tokenomics, kan du udforske METRO tokens live-pris!

METRO Prisprediktion Vil du vide, hvor METRO måske er på vej hen? Vores METRO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se METRO Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!