METERA (METERA) Information Metera is your key to auto-rebalanced tokenized indexes on the Cardano blockchain. Designed for investors and fund managers, our indexes are purpose-built to quickly deploy capital across various curated baskets of auto-rebalanced high-potential tokens. Our instruments verify on-chain user ownership of the assets while still following a strategy crafted by vetted managers, mitigating the risk of investments and blockchain usage. Officiel hjemmeside: https://www.meteraprotocol.io/

METERA (METERA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for METERA (METERA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 809.05K $ 809.05K $ 809.05K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 502.09M $ 502.09M $ 502.09M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.61M $ 1.61M $ 1.61M Alle tiders Høj: $ 0.00224038 $ 0.00224038 $ 0.00224038 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00161138 $ 0.00161138 $ 0.00161138 Få mere at vide om METERA (METERA) pris

METERA (METERA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for METERA (METERA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal METERA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange METERA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår METERA's tokenomics, kan du udforske METERA tokens live-pris!

METERA Prisprediktion Vil du vide, hvor METERA måske er på vej hen? Vores METERA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se METERA Tokens prisprediktion nu!

