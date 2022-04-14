Metafluence (METO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Metafluence (METO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Metafluence (METO) Information In Metafluence, a groundbreaking social metaverse platform, influencers are empowered to establish virtual storefronts known as Metahuts within the dynamic Virtual City. Through this innovative platform, influencers can effortlessly create personalized Metahuts, host exclusive private events, and interact with their fans in an immersive and engaging format. Metafluence not only provides a unique and vibrant environment but also introduces novel revenue streams for influencers. The company introduces a revolutionary concept called 'Influence to Earn,' where influencers have the opportunity to leverage their social influence and transform it into tangible earnings within our immersive virtual world. By encouraging influencers to transform their social media followers into the Metafluence community, we enable them to earn and thrive in this exciting new digital landscape. Our platform provides transparent, data-driven, and performance-oriented solutions that enable brands to partner with influencers and expand their presence in the metaverse and web3. Officiel hjemmeside: http://metafluence.com Hvidbog: https://metafluence.gitbook.io/docs/ Køb METO nu!

Metafluence (METO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Metafluence (METO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 117.97K $ 117.97K $ 117.97K Samlet udbud $ 4.80B $ 4.80B $ 4.80B Cirkulerende forsyning $ 1.80B $ 1.80B $ 1.80B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 314.60K $ 314.60K $ 314.60K Alle tiders Høj: $ 0.04077849 $ 0.04077849 $ 0.04077849 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Metafluence (METO) pris

Metafluence (METO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Metafluence (METO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal METO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange METO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår METO's tokenomics, kan du udforske METO tokens live-pris!

