Media Network (MEDIA) Information Media Network is a new protocol that bypasses traditional CDN providers’ centralized approach for a self-governed and open source solution where everyone can participate. Media Network creates a distributed bandwidth market that enables service providers such as media platforms to hire resources from the network and dynamically come and go as the demand for last-mile data delivery shifts. It allows anyone to organically serve content without introducing any trust assumptions or pre-authentication requirements. Participants earn MEDIA rewards for their bandwidth contributions, a fixed supply SPL token minted on Solana’s Blockchain. Officiel hjemmeside: https://media.network/ Køb MEDIA nu!

Media Network (MEDIA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Media Network (MEDIA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 228.15K $ 228.15K $ 228.15K Samlet udbud $ 869.34K $ 869.34K $ 869.34K Cirkulerende forsyning $ 250.00K $ 250.00K $ 250.00K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 793.38K $ 793.38K $ 793.38K Alle tiders Høj: $ 312.25 $ 312.25 $ 312.25 Alle tiders Lav: $ 0.135377 $ 0.135377 $ 0.135377 Nuværende pris: $ 0.912701 $ 0.912701 $ 0.912701 Få mere at vide om Media Network (MEDIA) pris

Media Network (MEDIA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Media Network (MEDIA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MEDIA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MEDIA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MEDIA's tokenomics, kan du udforske MEDIA tokens live-pris!

MEDIA Prisprediktion Vil du vide, hvor MEDIA måske er på vej hen? Vores MEDIA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MEDIA Tokens prisprediktion nu!

