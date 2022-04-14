Maximize AI (MAXI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Maximize AI (MAXI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Maximize AI (MAXI) Information Maximize AI focuses on simplifying access to a variety of AI-based tools. We are building a centralized platform that incorporates the TAO Bittensor Subnet to empower developers and content creators. The platform works by integrating various AI frameworks and API libraries in one place. Key Features ✅ Multi-Model Integration: Integrates diverse AI models to effectively handle a wide range of tasks. ✅ Context-Aware Model Selection: The system automatically selects the most appropriate AI model based on the input type, complexity, and objective of a task. ✅ Flexible Architecture: Designed to be customizable for specific business needs and scalable across various use cases. ✅ Cross-Model Collaboration: Enables different AI models to work together and share information to improve the final results. Officiel hjemmeside: https://maximizeai.org/

Maximize AI (MAXI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Maximize AI (MAXI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 868.83K Samlet udbud $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 85.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.02M Alle tiders Høj: $ 0.01302951 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0.01021914

Maximize AI (MAXI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Maximize AI (MAXI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MAXI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MAXI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MAXI's tokenomics, kan du udforske MAXI tokens live-pris!

