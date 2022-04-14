markkacy (KACY) Tokenomics Få vigtig indsigt i markkacy (KACY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

markkacy (KACY) Information The $KACY project on the Solana network is a community-driven meme token aiming to foster widespread engagement and participation. Its key objectives include building a strong user base, promoting fun in crypto, and leveraging Solana's speed and low fees for accessibility. The project features a burned liquidity pool and decentralization-focused tokenomics, but it is still in its early phases, with speculative potential for growth. Officiel hjemmeside: https://www.markkacy.lol/ Køb KACY nu!

markkacy (KACY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for markkacy (KACY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 255.11K $ 255.11K $ 255.11K Samlet udbud $ 999.79M $ 999.79M $ 999.79M Cirkulerende forsyning $ 999.79M $ 999.79M $ 999.79M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 255.11K $ 255.11K $ 255.11K Alle tiders Høj: $ 0.057367 $ 0.057367 $ 0.057367 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00025516 $ 0.00025516 $ 0.00025516 Få mere at vide om markkacy (KACY) pris

markkacy (KACY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for markkacy (KACY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KACY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KACY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KACY's tokenomics, kan du udforske KACY tokens live-pris!

KACY Prisprediktion Vil du vide, hvor KACY måske er på vej hen? Vores KACY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se KACY Tokens prisprediktion nu!

