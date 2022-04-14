Marinade (MNDE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Marinade (MNDE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Marinade (MNDE) Information MNDE is the governance token for Marinade. Marinade helps you to stake Solana without locking in liquidity by turning SOL into mSOL - tokenized version of staked SOL. This way you can both secure the network by staking SOL, and use your mSOL as the ultimate unit in Solana DeFi ecosystem. To provide liquidity, deposit in lending protocols and even buy NFTs. Officiel hjemmeside: https://marinade.finance/ Køb MNDE nu!

Marinade (MNDE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Marinade (MNDE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 51.85M $ 51.85M $ 51.85M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 436.08M $ 436.08M $ 436.08M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 118.89M $ 118.89M $ 118.89M Alle tiders Høj: $ 1.64 $ 1.64 $ 1.64 Alle tiders Lav: $ 0.0282187 $ 0.0282187 $ 0.0282187 Nuværende pris: $ 0.118913 $ 0.118913 $ 0.118913 Få mere at vide om Marinade (MNDE) pris

Marinade (MNDE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Marinade (MNDE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MNDE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MNDE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MNDE's tokenomics, kan du udforske MNDE tokens live-pris!

MNDE Prisprediktion Vil du vide, hvor MNDE måske er på vej hen? Vores MNDE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MNDE Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!