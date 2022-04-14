MAPS (MAPS) Tokenomics Få vigtig indsigt i MAPS (MAPS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

MAPS (MAPS) Information Maps.me is the ultimate travel companion and your passport to the new financial system. MAPS token is the cornerstone of Maps.me, binding 100M+ users. It powers this vision and captures its value. Officiel hjemmeside: https://maps.me/token/ Køb MAPS nu!

MAPS (MAPS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MAPS (MAPS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 663.33K $ 663.33K $ 663.33K Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 75.00M $ 75.00M $ 75.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 88.44M $ 88.44M $ 88.44M Alle tiders Høj: $ 2.0 $ 2.0 $ 2.0 Alle tiders Lav: $ 0.00240242 $ 0.00240242 $ 0.00240242 Nuværende pris: $ 0.00880139 $ 0.00880139 $ 0.00880139 Få mere at vide om MAPS (MAPS) pris

MAPS (MAPS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for MAPS (MAPS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MAPS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MAPS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MAPS's tokenomics, kan du udforske MAPS tokens live-pris!

MAPS Prisprediktion Vil du vide, hvor MAPS måske er på vej hen? Vores MAPS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MAPS Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!