LUV (LUV) Tokenomics Få vigtig indsigt i LUV (LUV), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

LUV (LUV) Information LUV aims to introduce a culture of positivity within the often-volatile cryptocurrency space by promoting love, empathy, and goodwill. The project aspires to build a strong community of individuals who believe in the value of positive energy as a tool for transformation, both within the crypto world and beyond. LUV employs the efficiency and low-cost transactions of Solana to facilitate seamless interactions between its users. The token is intended for a variety of use cases, including peer-to-peer transfers, tipping, and engagement incentives within crypto communities, with an overarching goal to spread love and goodwill across the internet. Officiel hjemmeside: https://www.luvsoltoken.com Køb LUV nu!

LUV (LUV) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for LUV (LUV), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 17.84K $ 17.84K $ 17.84K Samlet udbud $ 926.21M $ 926.21M $ 926.21M Cirkulerende forsyning $ 926.21M $ 926.21M $ 926.21M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 17.84K $ 17.84K $ 17.84K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om LUV (LUV) pris

LUV (LUV) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for LUV (LUV) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LUV tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LUV tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LUV's tokenomics, kan du udforske LUV tokens live-pris!

LUV Prisprediktion Vil du vide, hvor LUV måske er på vej hen? Vores LUV prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se LUV Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!