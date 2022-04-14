LUDWIG (LUDWIG) Tokenomics Få vigtig indsigt i LUDWIG (LUDWIG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

LUDWIG (LUDWIG) Information Ludwig On Sonic (LUDWIG) is your meme gateway to exploring Balancer technology on the Sonic network. The phrase "High Speed, Perfect Beets" highlights the Sonic network’s lightning-fast performance, while "Beets" refers to the DEX where our primary pools and liquidity are hosted. Ludwig brings you the nostalgic yet iconic Ludwig character, which has been the Beethoven X mascot since their launch in 2021, thanks to Vee’s artistry and their invitation to adapt their assets. LUDWIG leverages Balancer's technology by offering a 60/25/15 weighted pool paired with stS (the leading liquid staking solution on Sonic) and BEETS (the native token of the Beets). With a total supply of 25 million tokens, a team-managed multisig will oversee emissions and incentive models, delivering APR rewards to stakers and liquidity providers. Officiel hjemmeside: https://ludwigonsonic.com/ Køb LUDWIG nu!

LUDWIG (LUDWIG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for LUDWIG (LUDWIG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 71.22K $ 71.22K $ 71.22K Samlet udbud $ 25.00M $ 25.00M $ 25.00M Cirkulerende forsyning $ 25.00M $ 25.00M $ 25.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 71.22K $ 71.22K $ 71.22K Alle tiders Høj: $ 0.02423476 $ 0.02423476 $ 0.02423476 Alle tiders Lav: $ 0.00281782 $ 0.00281782 $ 0.00281782 Nuværende pris: $ 0.00284865 $ 0.00284865 $ 0.00284865 Få mere at vide om LUDWIG (LUDWIG) pris

LUDWIG (LUDWIG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for LUDWIG (LUDWIG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LUDWIG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LUDWIG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LUDWIG's tokenomics, kan du udforske LUDWIG tokens live-pris!

LUDWIG Prisprediktion Vil du vide, hvor LUDWIG måske er på vej hen? Vores LUDWIG prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se LUDWIG Tokens prisprediktion nu!

