LORDS (LORDS) Information $LORDS is the native token of the Realmverse. The Realms + Bibliotheca team is building a massively multiplayer strategy game on StarkNet. Realms are part of the greater Loot ecosystem. $LORDS will be the token on StarkNet that users will transact with on a native AMM and NFT marketplace. $LORDS will be emitted to active participants within the game The game is in active development and the $LORDS token is currently being distributed to holders of the Realms NFTs before the main launch of the game. Officiel hjemmeside: https://realms.world/ Køb LORDS nu!

LORDS (LORDS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for LORDS (LORDS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 4.20M $ 4.20M $ 4.20M Samlet udbud $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Cirkulerende forsyning $ 207.09M $ 207.09M $ 207.09M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 6.08M $ 6.08M $ 6.08M Alle tiders Høj: $ 1.094 $ 1.094 $ 1.094 Alle tiders Lav: $ 0.01014806 $ 0.01014806 $ 0.01014806 Nuværende pris: $ 0.0202892 $ 0.0202892 $ 0.0202892 Få mere at vide om LORDS (LORDS) pris

LORDS (LORDS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for LORDS (LORDS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LORDS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LORDS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LORDS's tokenomics, kan du udforske LORDS tokens live-pris!

