LooPIN Network (LOOPIN) Tokenomics

Få vigtig indsigt i LooPIN Network (LOOPIN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
LooPIN Network (LOOPIN) Information

Addressing the core challenges of coordination, pricing, and liquidity in decentralized physical infrastructure networks (DePIN), the PinFi protocol introduces a distinctive dynamic pricing mechanism. It enables providers to allocate excess computing resources to a “dissipative” PinFi liquidity pool, distinct from traditional DeFi liquidity pools, ensuring seamless access for clients at equitable, market-based prices. This approach significantly reduces the costs of accessing computing power, potentially to as low as 1% compared to existing services, while simultaneously enhancing security and dependability. The PinFi protocol is poised to transform the dynamics of supply and demand in computing power networks, setting a new standard for efficiency and accessibility.

PinFi, the groundbreaking Physical Infrastructure Finance protocol that's revolutionizing the way we access and distribute computing resources. In an era where AI computing power is as essential as electricity, PinFi stands at the forefront of the digital revolution, introducing a novel approach to pooling, distributing, and financing computing resources across networks. This not only makes such resources more accessible and affordable but also ensures a more efficient and equitable distribution of computing power.

Officiel hjemmeside:
https://www.loopin.network/
Hvidbog:
https://arxiv.org/pdf/2406.09422

LooPIN Network (LOOPIN) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for LooPIN Network (LOOPIN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 21.09M
$ 21.09M
Samlet udbud
$ 41.34M
$ 41.34M
Cirkulerende forsyning
$ 35.22M
$ 35.22M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 24.76M
$ 24.76M
Alle tiders Høj:
$ 3.72
$ 3.72
Alle tiders Lav:
$ 0.150598
$ 0.150598
Nuværende pris:
$ 0.599013
$ 0.599013

LooPIN Network (LOOPIN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for LooPIN Network (LOOPIN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal LOOPIN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange LOOPIN tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår LOOPIN's tokenomics, kan du udforske LOOPIN tokens live-pris!

LOOPIN Prisprediktion

Vil du vide, hvor LOOPIN måske er på vej hen? Vores LOOPIN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.