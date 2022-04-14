LooPIN Network (LOOPIN) Tokenomics Få vigtig indsigt i LooPIN Network (LOOPIN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

LooPIN Network (LOOPIN) Information Addressing the core challenges of coordination, pricing, and liquidity in decentralized physical infrastructure networks (DePIN), the PinFi protocol introduces a distinctive dynamic pricing mechanism. It enables providers to allocate excess computing resources to a "dissipative" PinFi liquidity pool, distinct from traditional DeFi liquidity pools, ensuring seamless access for clients at equitable, market-based prices. This approach significantly reduces the costs of accessing computing power, potentially to as low as 1% compared to existing services, while simultaneously enhancing security and dependability. The PinFi protocol is poised to transform the dynamics of supply and demand in computing power networks, setting a new standard for efficiency and accessibility. PinFi, the groundbreaking Physical Infrastructure Finance protocol that's revolutionizing the way we access and distribute computing resources. In an era where AI computing power is as essential as electricity, PinFi stands at the forefront of the digital revolution, introducing a novel approach to pooling, distributing, and financing computing resources across networks. This not only makes such resources more accessible and affordable but also ensures a more efficient and equitable distribution of computing power. Officiel hjemmeside: https://www.loopin.network/ Hvidbog: https://arxiv.org/pdf/2406.09422

LooPIN Network (LOOPIN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for LooPIN Network (LOOPIN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 21.09M $ 21.09M $ 21.09M Samlet udbud $ 41.34M $ 41.34M $ 41.34M Cirkulerende forsyning $ 35.22M $ 35.22M $ 35.22M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 24.76M $ 24.76M $ 24.76M Alle tiders Høj: $ 3.72 $ 3.72 $ 3.72 Alle tiders Lav: $ 0.150598 $ 0.150598 $ 0.150598 Nuværende pris: $ 0.599013 $ 0.599013 $ 0.599013 Få mere at vide om LooPIN Network (LOOPIN) pris

LooPIN Network (LOOPIN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for LooPIN Network (LOOPIN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LOOPIN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LOOPIN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

