Loan Protocol (LOAN) Information Officiel hjemmeside: https://lending.metalx.com/ Hvidbog: https://lending.docs.metalx.com Køb LOAN nu!

Loan Protocol (LOAN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Loan Protocol (LOAN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 48.59M $ 48.59M $ 48.59M Samlet udbud $ 102.55B $ 102.55B $ 102.55B Cirkulerende forsyning $ 27.91B $ 27.91B $ 27.91B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 178.54M $ 178.54M $ 178.54M Alle tiders Høj: $ 0.00278796 $ 0.00278796 $ 0.00278796 Alle tiders Lav: $ 0.00000411 $ 0.00000411 $ 0.00000411 Nuværende pris: $ 0.00174097 $ 0.00174097 $ 0.00174097 Få mere at vide om Loan Protocol (LOAN) pris

Loan Protocol (LOAN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Loan Protocol (LOAN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LOAN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LOAN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LOAN's tokenomics, kan du udforske LOAN tokens live-pris!

LOAN Prisprediktion Vil du vide, hvor LOAN måske er på vej hen? Vores LOAN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se LOAN Tokens prisprediktion nu!

