Level USD (LVLUSD) Information
Level USD (lvlUSD) is a liquid restaked dollar: a yield-bearing, cross-chain dollar token that's fully collateralized by restaked stablecoins.
Before, stablecoin users couldn't earn restaking yields. lvlUSD offers a solution for those who want to earn restaking yields without being exposed to the price of ETH or BTC.
In addition to earning multiple yields from decentralized networks at the same time, lvlUSD can be used across DeFi for trading, lending, collateral, and speculation.
Level USD (LVLUSD) Tokenomics og prisanalyse
Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Level USD (LVLUSD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.
Level USD (LVLUSD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for Level USD (LVLUSD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal LVLUSD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange LVLUSD tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
Nu hvor du forstår LVLUSD's tokenomics, kan du udforske LVLUSD tokens live-pris!
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.