Level USD (LVLUSD) Tokenomics

Level USD (LVLUSD) Information Level USD (lvlUSD) is a liquid restaked dollar: a yield-bearing, cross-chain dollar token that's fully collateralized by restaked stablecoins. Before, stablecoin users couldn't earn restaking yields. lvlUSD offers a solution for those who want to earn restaking yields without being exposed to the price of ETH or BTC. In addition to earning multiple yields from decentralized networks at the same time, lvlUSD can be used across DeFi for trading, lending, collateral, and speculation. Officiel hjemmeside: https://level.money/ Hvidbog: https://level-money.gitbook.io/docs/level-usd/level-usd-a-new-primitive Køb LVLUSD nu!

Level USD (LVLUSD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Level USD (LVLUSD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 56.51M $ 56.51M $ 56.51M Samlet udbud $ 56.53M $ 56.53M $ 56.53M Cirkulerende forsyning $ 56.53M $ 56.53M $ 56.53M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 56.51M $ 56.51M $ 56.51M Alle tiders Høj: $ 1.051 $ 1.051 $ 1.051 Alle tiders Lav: $ 0.874306 $ 0.874306 $ 0.874306 Nuværende pris: $ 0.999735 $ 0.999735 $ 0.999735 Få mere at vide om Level USD (LVLUSD) pris

Level USD (LVLUSD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Level USD (LVLUSD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LVLUSD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LVLUSD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LVLUSD's tokenomics, kan du udforske LVLUSD tokens live-pris!

LVLUSD Prisprediktion Vil du vide, hvor LVLUSD måske er på vej hen? Vores LVLUSD prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se LVLUSD Tokens prisprediktion nu!

