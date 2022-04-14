Lets Get This Bread (LGTB) Tokenomics Få vigtig indsigt i Lets Get This Bread (LGTB), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Lets Get This Bread (LGTB) Information $LGTB (Let’s Get This Bread) is a new memecoin on the Solana Blockchain that launched on Meteora’s M3M3 staking protocol. Based on the classic meme "Lets Get This Bread", it is designed for hustlers and go-getters, embodying the relentless optimism of securing wins and stacking rewards. The token allows holders to stake $LGTB on Meteora's M3M3 platform to earn more tokens and SOL rewards that accrue through trading fees. Officiel hjemmeside: https://x.com/LGTBonSol Køb LGTB nu!

Lets Get This Bread (LGTB) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Lets Get This Bread (LGTB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 59.74K $ 59.74K $ 59.74K Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 59.74K $ 59.74K $ 59.74K Alle tiders Høj: $ 0.00283765 $ 0.00283765 $ 0.00283765 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Lets Get This Bread (LGTB) pris

Lets Get This Bread (LGTB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Lets Get This Bread (LGTB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LGTB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LGTB tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LGTB's tokenomics, kan du udforske LGTB tokens live-pris!

LGTB Prisprediktion Vil du vide, hvor LGTB måske er på vej hen? Vores LGTB prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se LGTB Tokens prisprediktion nu!

