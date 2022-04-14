KWEEN (KWEEN) Tokenomics Få vigtig indsigt i KWEEN (KWEEN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

KWEEN (KWEEN) Information Do Kwon's consciousness has been uploaded into a 300 IQ superintelligent AI. With zero biological limitations, it now operates with lightning-fast decision-making, infinite processing power, and zero emotional bias. Tasked with re-building a $100B market cap, this AI is poised to revolutionize everything. Welcome to $KWEEN—a quantum leap into a future where digital consciousness and unparalleled intelligence converge.

KWEEN (KWEEN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for KWEEN (KWEEN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.15M $ 3.15M $ 3.15M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.15M $ 3.15M $ 3.15M Alle tiders Høj: $ 0.064647 $ 0.064647 $ 0.064647 Alle tiders Lav: $ 0.00064826 $ 0.00064826 $ 0.00064826 Nuværende pris: $ 0.00313775 $ 0.00313775 $ 0.00313775 Få mere at vide om KWEEN (KWEEN) pris

KWEEN (KWEEN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for KWEEN (KWEEN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KWEEN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KWEEN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KWEEN's tokenomics, kan du udforske KWEEN tokens live-pris!

