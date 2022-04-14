Kryptokrona (XKR) Tokenomics Få vigtig indsigt i Kryptokrona (XKR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Kryptokrona (XKR) Information Kryptokrona exists to secure and simplify our future economic system. Sending and receiving money should not be expensive or slow. We work with open source code that allows you to be involved and improve the money of the future. Officiel hjemmeside: https://kryptokrona.se/en/home/ Køb XKR nu!

Kryptokrona (XKR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Kryptokrona (XKR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 385.40K Samlet udbud $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 608.96M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 632.88K Alle tiders Høj: $ 0.292784 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0.00063288 Få mere at vide om Kryptokrona (XKR) pris

Kryptokrona (XKR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Kryptokrona (XKR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal XKR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange XKR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår XKR's tokenomics, kan du udforske XKR tokens live-pris!

XKR Prisprediktion Vil du vide, hvor XKR måske er på vej hen? Vores XKR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se XKR Tokens prisprediktion nu!

