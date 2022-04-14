KITNET TOKEN (KITNET) Tokenomics Få vigtig indsigt i KITNET TOKEN (KITNET), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

KITNET TOKEN (KITNET) Information Kitnet Token is a company specialized in real estate investments in communities in Rio de Janeiro. Our main services include the purchase, renovation and sale of properties, rental management, real estate brokerage and property legalization. In addition, we offer investors the opportunity to participate in our real estate fund through the trading of tokens, providing them with a financial return proportional to the amount invested. Officiel hjemmeside: https://www.kitnettoken.com.br Hvidbog: https://kitnettoken.com.br/kitnettoken-whitepaper-v1.pdf Køb KITNET nu!

KITNET TOKEN (KITNET) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for KITNET TOKEN (KITNET), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 81.94K $ 81.94K $ 81.94K Samlet udbud $ 902.12M $ 902.12M $ 902.12M Cirkulerende forsyning $ 202.12M $ 202.12M $ 202.12M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 365.72K $ 365.72K $ 365.72K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.0004054 $ 0.0004054 $ 0.0004054 Få mere at vide om KITNET TOKEN (KITNET) pris

KITNET TOKEN (KITNET) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for KITNET TOKEN (KITNET) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KITNET tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KITNET tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KITNET's tokenomics, kan du udforske KITNET tokens live-pris!

