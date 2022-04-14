KIP (KIP) Tokenomics Få vigtig indsigt i KIP (KIP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

KIP (KIP) Information Founded by AI PhDs and veterans, KIP Protocol is a decentralized AI framework for owners of AI apps, models and knowledge bases to deploy, connect and monetise their AI assets in Web3. It solves critical but neglected problems faced by AI developers to build decentralized AI products. A past winner of the Chainlink hackathon, the technology underlying KIP Protocol has been battle-tested commercially since 2022, and KIP boasts clients ranging from governments, NGOs, universities and large Web3 organisations. KIP tech is also used in innovative B2C platforms launching tokenised AI Agents, putting KIP at the cutting edge of DeAI development. Officiel hjemmeside: https://kip.pro Køb KIP nu!

KIP (KIP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for KIP (KIP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.02M $ 1.02M $ 1.02M Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 1.96B $ 1.96B $ 1.96B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.18M $ 5.18M $ 5.18M Alle tiders Høj: $ 0.0447057 $ 0.0447057 $ 0.0447057 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00051774 $ 0.00051774 $ 0.00051774 Få mere at vide om KIP (KIP) pris

KIP (KIP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for KIP (KIP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KIP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KIP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KIP's tokenomics, kan du udforske KIP tokens live-pris!

KIP Prisprediktion Vil du vide, hvor KIP måske er på vej hen? Vores KIP prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se KIP Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!