KeyFi (KEYFI) Tokenomics Få vigtig indsigt i KeyFi (KEYFI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

KeyFi (KEYFI) Information KeyFi is a next-generation DeFi application offering intelligent tools for managing your DeFi portfolio: custom strategy builders, yield projection, portfolio tracking, and a powerful research dashboard. We seek to solve DeFi user challenges such as juggling multiple wallets/platforms/chains, manually comparing yield, and the lack of historical data. Manage multiple assets, across multiple chains, and across multiple platforms and protocols such as Compound, Aave, 1inch, and more, all from one convenient application. Officiel hjemmeside: https://keyfi.com Køb KEYFI nu!

KeyFi (KEYFI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for KeyFi (KEYFI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 57.60K $ 57.60K $ 57.60K Samlet udbud $ 8.99M $ 8.99M $ 8.99M Cirkulerende forsyning $ 3.23M $ 3.23M $ 3.23M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 160.20K $ 160.20K $ 160.20K Alle tiders Høj: $ 2.57 $ 2.57 $ 2.57 Alle tiders Lav: $ 0.00544649 $ 0.00544649 $ 0.00544649 Nuværende pris: $ 0.01781105 $ 0.01781105 $ 0.01781105 Få mere at vide om KeyFi (KEYFI) pris

KeyFi (KEYFI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for KeyFi (KEYFI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KEYFI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KEYFI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KEYFI's tokenomics, kan du udforske KEYFI tokens live-pris!

KEYFI Prisprediktion Vil du vide, hvor KEYFI måske er på vej hen? Vores KEYFI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se KEYFI Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!