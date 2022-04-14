Kepler (AVIA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Kepler (AVIA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

AVIA is the native token of an innovative project developed by Kepler, a company specializing in the aeronautics sector. This project aims to modernize and optimize the value chains of the aerospace industry through blockchain-based solutions. AVIA is designed to facilitate transactions, enhance traceability, and improve operational efficiency within this ecosystem. Leveraging decentralized technologies, the project seeks to provide greater transparency and improved connectivity for stakeholders in the aeronautics industry. Officiel hjemmeside: https://www.keplerdigitals.io/ Hvidbog: https://kepler-digitals.gitbook.io/kepler-digitals-white-paper

Kepler (AVIA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Kepler (AVIA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.93M $ 3.93M $ 3.93M Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 99.61M $ 99.61M $ 99.61M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.94M $ 3.94M $ 3.94M Alle tiders Høj: $ 0.353967 $ 0.353967 $ 0.353967 Alle tiders Lav: $ 0.03432404 $ 0.03432404 $ 0.03432404 Nuværende pris: $ 0.03944599 $ 0.03944599 $ 0.03944599 Få mere at vide om Kepler (AVIA) pris

Kepler (AVIA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Kepler (AVIA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AVIA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AVIA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AVIA's tokenomics, kan du udforske AVIA tokens live-pris!

AVIA Prisprediktion Vil du vide, hvor AVIA måske er på vej hen? Vores AVIA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

