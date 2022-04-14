Keep Network (KEEP) Tokenomics Få vigtig indsigt i Keep Network (KEEP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Keep Network (KEEP) Information A keep is an off-chain container for private data. Keeps help contracts harness the full power of the public blockchain — enabling deep interactivity with private data. Keep Network aims to provide an off-chain “containers” — called keeps — that should keep private data safe from the public blockchain, thereby enabling smart contracts to maximize the full potential of blockchain tech without compromising on transparency or privacy. Keeps will be used to encrypt and store private data, and the keeps are to be protected by secure multi-party computation (sMPC) that allows generating, storing, encrypting and transmitting of data among different users. Officiel hjemmeside: https://keep.network/ Hvidbog: https://keep.network/whitepaper Køb KEEP nu!

Keep Network (KEEP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Keep Network (KEEP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 43.66M $ 43.66M $ 43.66M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 549.72M $ 549.72M $ 549.72M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 79.42M $ 79.42M $ 79.42M Alle tiders Høj: $ 6.1 $ 6.1 $ 6.1 Alle tiders Lav: $ 0.01905196 $ 0.01905196 $ 0.01905196 Nuværende pris: $ 0.079452 $ 0.079452 $ 0.079452 Få mere at vide om Keep Network (KEEP) pris

Keep Network (KEEP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Keep Network (KEEP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KEEP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KEEP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KEEP's tokenomics, kan du udforske KEEP tokens live-pris!

