Just a based guy (BASEDGUY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Just a based guy (BASEDGUY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Just a based guy (BASEDGUY) Information The project “Just a Based Guy” is a meme coin inspired by the “Just a Chill Guy” meme and built on Base, the Ethereum Layer 2 solution. It combines humor with blockchain technology, creating a fun yet innovative cryptocurrency experience. “Just a Based Guy” isn’t just a meme it’s a movement, blending community-driven engagement and cutting-edge tech on a reliable, scalable foundation for the future of memes. Officiel hjemmeside: https://www.basedguyonbase.com/ Køb BASEDGUY nu!

Just a based guy (BASEDGUY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Just a based guy (BASEDGUY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 46.32K $ 46.32K $ 46.32K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 46.32K $ 46.32K $ 46.32K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Just a based guy (BASEDGUY) pris

Just a based guy (BASEDGUY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Just a based guy (BASEDGUY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BASEDGUY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BASEDGUY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BASEDGUY's tokenomics, kan du udforske BASEDGUY tokens live-pris!

BASEDGUY Prisprediktion Vil du vide, hvor BASEDGUY måske er på vej hen? Vores BASEDGUY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BASEDGUY Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!