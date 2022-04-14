Junkcoin (JKC) Tokenomics Få vigtig indsigt i Junkcoin (JKC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Junkcoin (JKC) Information Junkcoin (JKC) is a community-driven blockchain and memecoin born in 2013 as one of the earliest forks of Litecoin. Its 2013's baseline was "Designed to fail" and is now: "Designed to fail in 2013, failed to fail in 2024". Originally created as a humorous experiment in the early days of crypto, Junkcoin has since evolved into a fully functional blockchain that enables secure value transfers, the creation of ordinals, and merge-mining alongside Litecoin. Relaunched on November 2024 from its block zero of May 2013, Junkcoin celebrates the origins of memecoins while also providing a practical and efficient network. As an ancestor of Dogecoin (via Luckycoin, which forked from Junkcoin), it embodies the experimental and chaotic nature of early crypto, proving that even “junk” can be valuable when powered by a passionate community! Officiel hjemmeside: https://junk-coin.com/ Hvidbog: https://junk-coin.com/junkenomics/ Køb JKC nu!

Junkcoin (JKC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Junkcoin (JKC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 611.21K $ 611.21K $ 611.21K Samlet udbud $ 20.05M $ 20.05M $ 20.05M Cirkulerende forsyning $ 20.05M $ 20.05M $ 20.05M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 611.21K $ 611.21K $ 611.21K Alle tiders Høj: $ 0.747856 $ 0.747856 $ 0.747856 Alle tiders Lav: $ 0.02020314 $ 0.02020314 $ 0.02020314 Nuværende pris: $ 0.03055417 $ 0.03055417 $ 0.03055417 Få mere at vide om Junkcoin (JKC) pris

Junkcoin (JKC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Junkcoin (JKC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal JKC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange JKC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår JKC's tokenomics, kan du udforske JKC tokens live-pris!

