Jester (JEST) Information Jester is a decentralized finance (DeFi) project centered around a meticulously developed algorithm. Since November 2023, a signal bot has been operational, generating trading signals to assist users in making informed decisions. The project aims to launch an auto-trading service, starting with the JEST fund, followed by private user access, expected to go live in late Q3-Q4 2024. Jester focuses on providing advanced trading solutions through its innovative algorithms, leveraging technology to optimize performance and user experience. Officiel hjemmeside: https://jester.global/ Hvidbog: https://jester.gitbook.io/docs Køb JEST nu!

Jester (JEST) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Jester (JEST), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 5.87M $ 5.87M $ 5.87M Samlet udbud $ 995.00K $ 995.00K $ 995.00K Cirkulerende forsyning $ 995.00K $ 995.00K $ 995.00K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.87M $ 5.87M $ 5.87M Alle tiders Høj: $ 15.79 $ 15.79 $ 15.79 Alle tiders Lav: $ 0.552133 $ 0.552133 $ 0.552133 Nuværende pris: $ 5.91 $ 5.91 $ 5.91 Få mere at vide om Jester (JEST) pris

Jester (JEST) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Jester (JEST) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal JEST tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange JEST tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår JEST's tokenomics, kan du udforske JEST tokens live-pris!

