Jackal Protocol (JKL) Tokenomics Få vigtig indsigt i Jackal Protocol (JKL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Jackal Protocol (JKL) Information Jackal Protocol is a blockchain and data storage network that is fast, ultra-secure, and easy for people to use. The Jackal Protocol is a Cosmos layer 1 blockchain. The Jackal Protocol allows developers to build decentralized applications with the ability to interface with all Jackal Protocol Modules-including storage contracts and file structure. This grants developers the ability to adjust the ownership of data, share data with other jackal users or smart contracts, and transfer small or large amounts of encrypted data without centralized storage providers or middleware. Data on the Protocol is always self-custodial, meaning no one- not even the team at Jackal-can access or view user data. Officiel hjemmeside: https://jackalprotocol.com/ Køb JKL nu!

Jackal Protocol (JKL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Jackal Protocol (JKL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 6.40M $ 6.40M $ 6.40M Samlet udbud $ 168.84M $ 168.84M $ 168.84M Cirkulerende forsyning $ 119.74M $ 119.74M $ 119.74M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 9.03M $ 9.03M $ 9.03M Alle tiders Høj: $ 1.087 $ 1.087 $ 1.087 Alle tiders Lav: $ 0.02226129 $ 0.02226129 $ 0.02226129 Nuværende pris: $ 0.053921 $ 0.053921 $ 0.053921 Få mere at vide om Jackal Protocol (JKL) pris

Jackal Protocol (JKL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Jackal Protocol (JKL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal JKL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange JKL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår JKL's tokenomics, kan du udforske JKL tokens live-pris!

JKL Prisprediktion Vil du vide, hvor JKL måske er på vej hen? Vores JKL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se JKL Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!