Internet Token (INT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Internet Token (INT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Internet Token (INT) Information The Internet Token $INT is a new cryptocurrency with a twist: it integrates a weekly lottery system where holders can win cash prizes. When you buy $INT, you automatically get lottery tickets (Ticket NFTs) for a chance to win a share of the weekly pot, which grows with each buy. Officiel hjemmeside: https://theinternettoken.com/ Køb INT nu!

Internet Token (INT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Internet Token (INT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.68M $ 1.68M $ 1.68M Samlet udbud $ 857.67M $ 857.67M $ 857.67M Cirkulerende forsyning $ 375.15M $ 375.15M $ 375.15M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.84M $ 3.84M $ 3.84M Alle tiders Høj: $ 0.096725 $ 0.096725 $ 0.096725 Alle tiders Lav: $ 0.00149396 $ 0.00149396 $ 0.00149396 Nuværende pris: $ 0.00446745 $ 0.00446745 $ 0.00446745 Få mere at vide om Internet Token (INT) pris

Internet Token (INT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Internet Token (INT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal INT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange INT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår INT's tokenomics, kan du udforske INT tokens live-pris!

INT Prisprediktion Vil du vide, hvor INT måske er på vej hen? Vores INT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se INT Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!