Integral (ITGR) Tokenomics Få vigtig indsigt i Integral (ITGR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Integral (ITGR) Information Integral is a new DeFi primitive that efficiently executes large orders. Its latest product, SIZE, is a OTC-style decentralized exchange. With built-in TWAP execution, SIZE enables DAOs and whales to trade with 0 price impact at any order size. Officiel hjemmeside: https://integral.link/ Køb ITGR nu!

Integral (ITGR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Integral (ITGR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 449.26K $ 449.26K $ 449.26K Samlet udbud $ 299.97M $ 299.97M $ 299.97M Cirkulerende forsyning $ 83.94M $ 83.94M $ 83.94M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.61M $ 1.61M $ 1.61M Alle tiders Høj: $ 3.45 $ 3.45 $ 3.45 Alle tiders Lav: $ 0.00286014 $ 0.00286014 $ 0.00286014 Nuværende pris: $ 0.00535324 $ 0.00535324 $ 0.00535324 Få mere at vide om Integral (ITGR) pris

Integral (ITGR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Integral (ITGR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ITGR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ITGR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ITGR's tokenomics, kan du udforske ITGR tokens live-pris!

ITGR Prisprediktion Vil du vide, hvor ITGR måske er på vej hen? Vores ITGR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ITGR Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!