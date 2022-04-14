Ink (INK) Tokenomics Få vigtig indsigt i Ink (INK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Ink (INK) Information Ink is a decentralised solution harnessing the combined power of Consortium Blockchain, Public Blockchain and Cross-chain Interoperability for the global Creative Industry. The vision of Ink is to provide Sovereign Consortium Blockchain to different use cases, to redefine roles, content and behaviours within the industry, and to build for the Creative Industry a decentralised infrastructure in which various applications can be created and correlate to each other under one highly integrated system. Based on a credible and stable public blockchain, an Intellectual Property Asset Exchange is built as a trusted corridor for content-to-liquid-asset conversion and token issuance, making it an integrated ecosystem. Furthermore, defining and developing the cross-chain protocol enables value and information to flow freely between public blockchain and consortium blockchain. Officiel hjemmeside: https://ink.one/ Køb INK nu!

Ink (INK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Ink (INK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 327.90K $ 327.90K $ 327.90K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 463.91M $ 463.91M $ 463.91M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 706.81K $ 706.81K $ 706.81K Alle tiders Høj: $ 0.94183 $ 0.94183 $ 0.94183 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00070683 $ 0.00070683 $ 0.00070683 Få mere at vide om Ink (INK) pris

Ink (INK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Ink (INK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal INK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange INK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår INK's tokenomics, kan du udforske INK tokens live-pris!

