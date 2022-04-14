INFERNO (INF) Tokenomics Få vigtig indsigt i INFERNO (INF), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

INFERNO (INF) Information Inferno is simple: Use $TITANX and mint $INFERNO. There are 8, twenty four hour mint cycles and 90% buy and burn. eight 24-hour sessions of token minting. Inferno starts the show every Friday at 2pm UTC until Saturday at 2pm UTC. After each 24-hours, claim your tokens Eight consecutive Saturdays for eight weeks. As soon as 50 billion TitanX comes in on day one, the LP pool gets made and thats when the Buy and Burns happen which is making this a truly deflationary token Officiel hjemmeside: https://inferno.win/ Hvidbog: https://docs.inferno.win/inferno Køb INF nu!

INFERNO (INF) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for INFERNO (INF), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 483.92K $ 483.92K $ 483.92K Samlet udbud $ 3.03T $ 3.03T $ 3.03T Cirkulerende forsyning $ 3.03T $ 3.03T $ 3.03T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 483.92K $ 483.92K $ 483.92K Alle tiders Høj: $ 0.00000484 $ 0.00000484 $ 0.00000484 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om INFERNO (INF) pris

INFERNO (INF) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for INFERNO (INF) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal INF tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange INF tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår INF's tokenomics, kan du udforske INF tokens live-pris!

