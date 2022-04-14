IMPT (IMPT) Tokenomics Få vigtig indsigt i IMPT (IMPT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

IMPT (IMPT) Information IMPT connects users with hundreds of impactful environmental projects around the world with the purpose to reduce carbon emissions and help our planet. IMPT also engages thousands of the largest retail brands that allocate a specific percentage of sale margin for environmental projects. It is accumulated in users' accounts in the form of IMPT tokens. The users accumulate these tokens till they reach the necessary amount of the carbon credit of their choice. As a result, users can continue with their normal shopping while helping the planet. Officiel hjemmeside: https://www.impt.io

IMPT (IMPT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for IMPT (IMPT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 4.77M $ 4.77M $ 4.77M Samlet udbud $ 1.65B $ 1.65B $ 1.65B Cirkulerende forsyning $ 1.22B $ 1.22B $ 1.22B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 6.41M $ 6.41M $ 6.41M Alle tiders Høj: $ 0.02042864 $ 0.02042864 $ 0.02042864 Alle tiders Lav: $ 0.00150302 $ 0.00150302 $ 0.00150302 Nuværende pris: $ 0.00391427 $ 0.00391427 $ 0.00391427 Få mere at vide om IMPT (IMPT) pris

IMPT (IMPT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for IMPT (IMPT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal IMPT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange IMPT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår IMPT's tokenomics, kan du udforske IMPT tokens live-pris!

IMPT Prisprediktion Vil du vide, hvor IMPT måske er på vej hen? Vores IMPT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se IMPT Tokens prisprediktion nu!

