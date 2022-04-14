iCommunity (ICOM) Tokenomics Få vigtig indsigt i iCommunity (ICOM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

iCommunity (ICOM) Information iBS is a cloud platform service that provides notarization, electronic signature, traceability and authenticity verification tools by means of different blockchain technologies. It includes a potent RESTful API that allows integrators to leverage its functionality programmatically With iBS every enterprise can integrate blockchain capabilities simply and affordably, without the need for technical knowledge and with very low costs and efforts. ICOM token is the way to access to services provided by iCommunity Labs platform of API blockchain capabilities ready to use for your digital solutions or any business process.To be able to purchase iCommunity services with our token, all clients will be able to develop different use cases using the same ICOM token in their project and also it will be transferable to other use cases using iCommunity platform. Therefore they will avoid the hassle to mint a new token and create a new community of token-holders willing to support the ecosystem. Officiel hjemmeside: https://icommunity.io/icom/en/ Hvidbog: https://icommunity.io/icom/en/whitepaper/ Køb ICOM nu!

iCommunity (ICOM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for iCommunity (ICOM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 389.76K $ 389.76K $ 389.76K Samlet udbud $ 97.80M $ 97.80M $ 97.80M Cirkulerende forsyning $ 60.30M $ 60.30M $ 60.30M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 632.15K $ 632.15K $ 632.15K Alle tiders Høj: $ 14.34 $ 14.34 $ 14.34 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00646374 $ 0.00646374 $ 0.00646374 Få mere at vide om iCommunity (ICOM) pris

iCommunity (ICOM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for iCommunity (ICOM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ICOM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ICOM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ICOM's tokenomics, kan du udforske ICOM tokens live-pris!

