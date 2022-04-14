Ice Open Network (ICE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Ice Open Network (ICE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Ice Open Network (ICE) Information Ice is the newest digital currency that you can mine for free using your phone The Ice project has been imagined to bring back trust in digital assets and deliver a true sense of community for users who don’t have the financial resources to mine Bitcoin or are simply too late to enter the game. Officiel hjemmeside: https://ice.io/ Hvidbog: https://ice.io/whitepaper Køb ICE nu!

Ice Open Network (ICE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Ice Open Network (ICE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 41.80M $ 41.80M $ 41.80M Samlet udbud $ 21.15B $ 21.15B $ 21.15B Cirkulerende forsyning $ 6.79B $ 6.79B $ 6.79B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 130.15M $ 130.15M $ 130.15M Alle tiders Høj: $ 0.01587896 $ 0.01587896 $ 0.01587896 Alle tiders Lav: $ 0.0027547 $ 0.0027547 $ 0.0027547 Nuværende pris: $ 0.00614759 $ 0.00614759 $ 0.00614759 Få mere at vide om Ice Open Network (ICE) pris

Ice Open Network (ICE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Ice Open Network (ICE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ICE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ICE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ICE's tokenomics, kan du udforske ICE tokens live-pris!

